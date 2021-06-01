Политика

11:40 01.06.2021

Практика назначения бизнесменов главами местных администраций "в целом" закончилась – Кирилл Тимошенко

1 мин читать
Практика назначения бизнесменов главами местных администраций "в целом" закончилась – Кирилл Тимошенко

В Офисе президента "в целом" отказались от практики назначения бизнесменов на должности глав областных администраций, сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель Главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В большинстве случаев не хочется назначать таких людей, потому что на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы стали впереди интересов государства. На уровне Офиса президента, в целом, практика с бизнесменами закончилась. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть", - сказал он.

Он напомнил, что в последнее время поменяли большое количество глав администраций, отметив, что "где-то, не спорю, промахнулись".

"Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Приоткрывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение 2-х недель. Пока ищем кандидатов", - сказал Тимошенко.

По его словам, "нам в помощь будет формат проведения ускоренных курсов в академии при президенте, куда мы набираем людей в несколько потоков".

Тимошенко отметил, что в Офисе президента "смогли, в целом уравновесить историю с мэрами. С ними нужно находить точки соприкосновения, у них есть свои просьбы, проблемы и мы стараемся их решать".

Теги: #тимошенко #кадры #бизнес #ога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 01.06.2021
ОП инициирует создание в каждом облцентре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов - Тимошенко

ОП инициирует создание в каждом облцентре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов - Тимошенко

12:07 01.06.2021
Нет конфликта Офиса президента с Кличко. Есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Нет конфликта Офиса президента с Кличко. Есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

12:03 01.06.2021
Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским - заместитель руководителя ОП

Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским - заместитель руководителя ОП

11:52 01.06.2021
Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

11:27 01.06.2021
Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

11:26 01.06.2021
Stadler выбрал локацию для завода по производству электричек в Украине, до 2022 года передаст первый тестовый поезд

Stadler выбрал локацию для завода по производству электричек в Украине, до 2022 года передаст первый тестовый поезд

11:09 01.06.2021
Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

11:08 01.06.2021
Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

11:05 01.06.2021
Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

10:45 01.06.2021
В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским - заместитель руководителя ОП

Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Подоляк: создание президентского университета повысит конкурентоспособность Украины на рынке образовательных услуг

Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

"Голос" планирует провести съезд в июле – Рудик

Монобольшиству может не хватить голосов за президентский законопроект о деолигархизации – нардеп Рудик

Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

В Раде могут создать ВСК для расследования деятельности Степанова – нардеп Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА