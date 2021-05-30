В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

В Украине в ближайшее время появится новая социал-консервативная партия, заявляет имеющий отношение к ее созданию бизнесмен и политик, вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 годах Борис Колесников.

"Партия идеологическая, центристская и будет построена на социал-консерватизме. Не будет построена, а строится уже", - сообщил Колесников в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам политика, социал-консерватизм способен в максимально сжатые сроки добиться социально ощутимого результата через сильную экономику (социал-консерватизм - политическая идеология, объединяющая реализацию социальных функций и сохранение консервативных ценностей, поддерживающая при этом общественный прогресс - ИФ).

"У меня есть команда единомышленников. Мы собрали лучших из лучших - профессионалов из разных секторов - медицины, образования, социальной сферы и экономики. В нашей команде - люди из Луцка, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей, в том числе, Центральной Украины. Партия не имеет никакой географической привязки. И, как бы не пытались СМИ затянуть нас в региональную квартиру, утверждая, что мы – "партия регионов 2.0" или "партия юго-востока" (что вообще исключено) - это не так", - сказал Колесников.

Он подчеркнул, что это будет общенациональная партия, включающая "лучших специалистов, имеющих позитивный бэкграунд в своей отрасли".

“У нас есть 25-28-летние ребята из Западной Украины, создавшие фермерские хозяйства, экспортирующие свою продукцию в Польшу и трудоустраивающие украинцев в нашей стране, в отличие от агентств, вербующих их на работы за границу. В нашей команде есть ведущий авиаконструктор в области авиации и космонавтики, но тут я не буду раскрывать карты. У нас - полный спектр гражданского общества", - подытожил политик.