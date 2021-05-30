Политика

11:47 30.05.2021

Колесников: в мире нет юридического термина "олигарх", его придумали журналисты

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Колесников: в мире нет юридического термина "олигарх", его придумали журналисты

Украина должна жить по мировым правилам, где все - добросовестные налогоплательщики, а закон об олигархах - это утопия, считает бизнесмен и политик, вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 годах Борис Колесников.

"Я хочу, чтобы власть и мы жили по законам и по мировым правилам. В мире нет такого юридического термина – "олигарх", его придумали британские журналисты, когда писали "о войне" между Абрамовичем и Березовским", - сказал Колесников в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о готовящемся законопроекте об олигархах.

По его словам, в мире существуют два простых понятия – "законопослушные налогоплательщики и жулики".

"Так вот, наша задача - чтобы все украинцы были налогоплательщиками - от малого до великого и не было жуликов. У тебя есть белый бизнес - ты уважаемый член общества, а жулики и контрабандисты - не уважаемые члены общества. И за финансовые правонарушения в ведущих странах Запада наказание больше, чем за насильственные преступления. Вот верный путь, а все остальное - "Утопия" Томаса Мора и "Город Солнца" Томмазо Кампанеллы", - подчеркнул политик.

Теги: #интервью #колесников #олигарх
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