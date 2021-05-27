Политика

12:25 27.05.2021

"Открытая Россия" заявила о самоликвидации

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Движение "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах, сообщает исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.

"Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано - во избежание возможного преследования", - заявил Пивоваров "Интерфаксу" в четверг.

"Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - пояснил исполнительный директор движения.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

Теги: #рф #открытая_россия
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