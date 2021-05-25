Политика

18:21 25.05.2021

Усиление санкций против РФ за "замороженные" конфликты больше не является действенным методом - Макрон

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Усиление санкций против РФ за "замороженные" конфликты больше не является действенным методом - Макрон

Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. "А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений", - задал вопрос президент Франции.

По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.

Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.

Макрон отметил, что похожая ситуация - с Беларусью. Он назвал правильным решение ЕС вводить санкции против Минска, но призвал подумать и о том, как еще можно было бы решать проблемы.

Теги: #рф #санкции #макрон
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