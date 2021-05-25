Политика

15:59 25.05.2021

Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

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Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

Первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, вероятно, пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

"Ожидается, что первая личная встреча между президентом Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным пройдет в следующем месяце в Швейцарии", - информирует CNN.

"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", - отмечает телеканал.

Вместе с тем представитель Белого дома отказался уточнять, какой именно город примет саммит двух лидеров, вплоть до того момента, как стороны определят все детали встречи.

Ранее источники агентства Associated Press отмечали, что в качестве потенциального места проведения встречи двух президентов - 15 и 16 июня - рассматривается Женева. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации в понедельник сообщал, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Теги: #швейцария #байден #встреча #путин
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