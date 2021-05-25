Политика

08:58 25.05.2021

Гройсман: правительство Украины "сделает одолжение" Лукашенко, запретив авиасообщение с Беларусью

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Гройсман: правительство Украины "сделает одолжение" Лукашенко, запретив авиасообщение с Беларусью

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман считает, что правительство Украины "сделает одолжение" президенту Беларуси Александру Лукашенко, запретив авиасообщение с этой страной.

"Я не согласен с намерением правительства просто взять и запретить полеты в Беларусь. Лукашенко будет аплодировать такому решению, которым мы поможем ему изолироваться и ограничим поток людей, которые едут в Беларусь. А многие из них могут помочь белорусскому народу в борьбе за свободу - разностью мнений и объяснением фактов", - написал Гройсман в соцсети фейсбук.

Политик считает, что эффективным решением Украины и ЕС будет запрет полетов в собственном воздушном пространстве всем официальным правительственным бортам из Беларуси. "Это оставит диктатора в стране и не сделает ему услуги, ограничив доступ свободных проевропейских людей в Беларусь", - убежден Гройсман.

Также он отметил, что следует запретить украинским самолетам осуществлять транзитные полеты через воздушное пространство Беларуси и позволить выполнять только прямые рейсы Киев-Минск-Киев.

Как сообщалось, Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает во вторник, 25 мая, внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщении с Республикой Беларусь.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Теги: #гройсман #украина #авиаперелеты #беларусь
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