Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Минска, в том числе запрет полетов для белорусской авиакомпании - Меркель

Саммит ЕС обсудит дальнейшие возможные санкции в отношении белорусских властей, в том числе расширение санкционных списков и возможный запрет на полеты белорусской авиакомпании, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы видели принудительную посадку самолета, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден... Это касается и его подруги Софии Сапега. Мы будем этого требовать и одновременно обсуждать, какие меры мы можем предпринять в качестве общей европейской реакции", - сказала Меркель журналистам в понедельник перед началом саммита ЕС.

"К этому совершенно точно относятся новые списки (ИФ - санкционные), в которые уже внесен президент Лукашенко, а также вопрос запрета полетов белорусской авиакомпании", - отметила она.

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Накануне в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках в республике.