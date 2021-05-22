Кличко: Кто-то хотел во главе столицы на 100% своего человека, но есть на 100% человек киевлян

Мэр Киева, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко считает, что угрозы увольнения с должности главы КГГА связаны с тем, что кто-то хочет контролировать мэра столицы, но вместо этого - его контролируют только киевляне.

«Представители той или иной политической силы хотели 100% иметь своего человека на должности. Но есть на 100% человек, зависимый исключительно от киевлян. Люди выбирают мэра, он несет ответственность, и только киевляне могут снять этого человека с этой должности», - подчеркнул Кличко в эфире ток-шоу Савика Шустера.

Мэр отметил, что атака на столичную власть может навредить стране.

«Я понимаю, что кому-то не нравится, что сердцем Украины руководит не какая-то политическая сила, а самостоятельный человек, на которого влиять невозможно. Я с благодарностью отношусь к критике. Но когда идет работа на мое уничтожение, это может помочь тем, кто хочет развалить страну», - резюмировал Кличко.