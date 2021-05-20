Политика

11:36 20.05.2021

Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос "Рейтинга"

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Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос "Рейтинга"

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах президента, если бы они проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, обнародованным в четверг, Зеленского как кандидата в президенты готовы поддержать 30,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Пятого президента Украины Петро Порошенко готовы поддержать 12,8% определившихся с выбором, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 11,9%.

Лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1% опрошенных, определившихся с выбором, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 7,6%, экс-нардепа Евгения Мураева – 5,1%. Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Если бы во второй тур президентских выборов вошли Зеленский и Порошенко, то 68% избирателей поддержали бы Зеленского. За Порошенко отдали бы свои голоса 32% опрошенных. В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко за действующего президента проголосовали бы 62%, за Тимошенко – 38%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, у Зеленского - 69% поддержки, у Бойко - 31%.

Опрос проводился 16-18 мая 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Теги: #президент #опрос #рейтинг
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