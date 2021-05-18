Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в течение дня внесет в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.

"Сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и, наконец, сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - говорится в обращении Зеленского по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, опубликованном на его официальном сайте во вторник.

Зеленский отметил, что в настоящее время в Украине находится, по меньшей мере, 40 миллионов крымских татар. "Как одна страна, и одна семья мы говорим сегодня не "они", а "мы". Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель, и как мы смогли вернуться только через 45 лет, как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и памятники", - сказал он.

"И главное – мы не простили, что 70 лет после были вынуждены покинуть свой дом вновь из-за российской аннексии. А тех из нас, кто остался, оккупационная власть преследует, давит и арестует", - подчеркнул президент Украины.

Глава государства напомнил о том, что в память о мужестве крымчан, которые поддержали единство Украины на многотысячном митинге в Симферополе, был подписан указ о создании дня сопротивления оккупации Крыма и Симферополя, а также меры по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности, Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.

Кроме того, для активной защиты прав крымчан со стороны Украины и международных партнеров Украины был создан формат Крымской платформы, первый саммит которой состоится 23 августа текущего года.

По словам Зеленского, в Украине также создали и утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, которой предусмотрено восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.