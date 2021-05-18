Политика

14:55 18.05.2021

Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

2 мин читать
Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в течение дня внесет в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.

"Сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и, наконец, сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты", - говорится в обращении Зеленского по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, опубликованном на его официальном сайте во вторник.

Зеленский отметил, что в настоящее время в Украине находится, по меньшей мере, 40 миллионов крымских татар. "Как одна страна, и одна семья мы говорим сегодня не "они", а "мы". Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель, и как мы смогли вернуться только через 45 лет, как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и памятники", - сказал он.

"И главное – мы не простили, что 70 лет после были вынуждены покинуть свой дом вновь из-за российской аннексии. А тех из нас, кто остался, оккупационная власть преследует, давит и арестует", - подчеркнул президент Украины.

Глава государства напомнил о том, что в память о мужестве крымчан, которые поддержали единство Украины на многотысячном митинге в Симферополе, был подписан указ о создании дня сопротивления оккупации Крыма и Симферополя, а также меры по деоккупации и реинтеграции полуострова, в частности, Стратегию развития крымскотатарского языка до 2032 года.

Кроме того, для активной защиты прав крымчан со стороны Украины и международных партнеров Украины был создан формат Крымской платформы, первый саммит которой состоится 23 августа текущего года.

По словам Зеленского, в Украине также создали и утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, которой предусмотрено восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

Теги: #зеленский #украина #закон #коренные_народы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 18.05.2021
Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

15:17 18.05.2021
Зеленский подписал закон об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне

Зеленский подписал закон об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне

13:53 18.05.2021
Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам

12:33 18.05.2021
Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

12:28 18.05.2021
ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

10:17 18.05.2021
Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

Украина делает все, чтобы вернуть Крым – Зеленский

19:31 17.05.2021
Главы МИД Украины и Молдовы договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Главы МИД Украины и Молдовы договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

19:20 17.05.2021
Зеленский обсудил с главой МИД Грузии евроатлантическую интеграцию

Зеленский обсудил с главой МИД Грузии евроатлантическую интеграцию

19:03 17.05.2021
Кассационный суд во вторник продолжит рассмотрение дела генерала Назарова

Кассационный суд во вторник продолжит рассмотрение дела генерала Назарова

17:32 17.05.2021
Зеленский поручил создать к июлю концепцию инновационного университета в Украине

Зеленский поручил создать к июлю концепцию инновационного университета в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук считает дело против него политически мотивированным

Кулеба: ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована РФ для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на вторник

Разговор о превращении Украины в "антипод" РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине - спикер МИД

Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства - вице-премьер-министр

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Яценко стал членом фракции "Батькивщина"

Корниенко: Рада заслушает отчет Кабмина после обсуждения скопившихся за период рассмотрения поправок к Земельному кодексу законопроектов

Медведчук считает дело против него политически мотивированным

Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали международное сообщество консолидировать усилия для деоккупации Крыма

"Батькивщина" поддерживает инициативную группу, собирающую подписи за референдум против продажи сельхозземли - Тимошенко

Кулеба: ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована РФ для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой

ЕС продлевает ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на вторник

Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми для Украины - премьер

"Нацкорпус" намерен на выборах мэра Харькова бороться с наследником Кернеса - Билецкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА