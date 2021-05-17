Политика

19:29 17.05.2021

Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми для Украины - премьер

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Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми для Украины - премьер

Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас

"Лучший ответ на агрессию - это всегда достижение успеха в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО. Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Наша поддержка всегда была и всегда будет громкой и четкой. Мы также сделаем все от нас зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми, а в ЕС мы будем работать над соответствующим ответом на провокационные действия России", - сказала Каллас на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Украины.

Она подчеркнула, что реформы сделают жизнь лучше для всех в Украине, поскольку они создадут новые возможности для обучения, открытия новых предприятий и для развития гражданского общества.

"Мы знаем, что Украина хочет большей интеграции с ЕС, мы можем поддержать вас в этом. Чем лучше вы в реформах, тем больше у нас есть чего предложить. Это хорошо, что украинское правительство создало благоприятный деловой климат и политику, поскольку это приоритет. Вам надо добиться успеха в борьбе с коррупцией, потому что коррупция лишает демократии. Вам надо преуспеть в судебной реформе. Только когда суды выносят справедливые приговоры, инвесторы будут уверенны, что они могут инвестировать в вашу страну. Это самая лучшая поддержка, которая поможет перестроить страну", - указала Каллас.

Глава правительства отметила успех Украины в электронном управлении.

Кроме того, премьер-министр заверила, что Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма.

"Мы работаем вместе с ЕС над тем, чтобы обеспечить, что Крым будет частью свободного мира снова. Несмотря на российскую агрессию, вы отстояли свою позицию и набрались терпения, так что сохраняйте позитивный дух", - подчеркнула Каллас.

Теги: #евроинтеграция #эстония
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