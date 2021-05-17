Рада 18 мая может провести внеочередное заседание для смены министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения

На предстоящей пленарной неделе состоится минимум одно внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"У нас планируется, как минимум, одно внеочередное заседание, а может быть и больше", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По его словам, это внеочередное заседание будет посвящено кадровым вопросам.

"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию - это господин Криклий и господин Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова", - сказал спикер.

Он также сообщил, что еще в пятницу о проведении внеочередного заседания обратилась фракция "Слуга народа" и сегодня им были выданы подписные листы.

"Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16.00 (вторника, 18 мая – ИФ), как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", - отметил Разумков.

При этом Разумков отметил, что министры, вопрос отставки которых будет рассматривать Верховная Рада, должны отчитаться о своей работе.

Как сообщалось, министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.

Позже в тот же день также стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщил в пятницу в своем телеграмм-канале нардеп Александр Качура, Рада может рассмотреть кадровые вопросы, на внеочередном заседании во вторник.

"Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании", - написал нардеп.