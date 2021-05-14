В Украине наблюдаются признаки политического кризиса – Гройсман

В Украине в дополнение ко всем кризисам минувшего года добавляется ещё один – политический. Верховная Рада стремительно теряет стабильное большинство, а следовательно, не может быстро принимать нужные стране решения, считает лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Брак компетентности, недостаток профессионализма и отсутствие ответственности власти. Это приводит ко многим проблемам и кризисам: в борьбе с эпидемией, в экономике, в социальной защите людей. Сейчас мы также наблюдаем политический кризис, когда Верховная Рада Украины не имеет стабильного большинства и не всегда способна принимать неотложные профессиональные решения", - заявил Гройсман на партийной конференции в Винницкой области.

По его словам, главные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, кроме внешних угроз - это разрушение государственных институтов, кризис доверия людей к власти, провальная кадровая политика и стремительное сокращение среднего класса, как основного двигателя экономического развития страны. Нежелание решать именно эти фундаментальные вопросы ведет к более точечным кризисам, таким как провал вакцинации от Covid-19, неконтролируемая миграция, прежде всего молодежи, неопределенность с обеспечением пожилых людей, рост бедности.

"Сегодня никто не может ответить, что будет завтра. Государство отдалилось от проблем украинских семей. И это тоже делает нас уязвимыми. Украинцы устали от непрофессионализма, беззакония, неискренности, имитации и постоянных провалов", - отметил Гройсман.

По его убеждению, противостоять этому можно путем неуклонного следования нескольким приоритетам - это наделение людей реальной властью на местах, реальная борьба с коррупцией, формирование сильных государственных институтов и решение вопросов безопасности.