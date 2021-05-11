Парламент может принять законопроект о службе в органах местного самоуправления осенью – Корниенко

Верховная Рада может принять в целом законопроект о службе в органах местного самоуправления осенью текущего года, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления Александр Корниенко.

"Я думаю, что осенью мы его уже примем в целом. С нового года вы (представители местного самоуправления – ИФ) будете с обновленной кадровой моделью и обновленной системой мотивации", - сказал Корниенко на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления во вторник в Киеве.

Он отметил, что рабочая группа по подготовке законопроекта о службе в органах местного самоуправления уже провела свое первое заседание.