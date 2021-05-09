Политика

19:03 09.05.2021

Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

1 мин читать
Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности Петр Порошенко убежден, что Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы.

"Нынешнее празднование Дня Европы имеет дополнительное символическое значение: начинается общеевропейская дискуссия о будущем объединенной Европы. Активным участником этого процесса должна стать и Украина. Вывод только один: Украина будет членом Европейского Союза!", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что во время президентской каденции он подписал и начал реализацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. "Мы завоевали безвизовый режим. Начали масштабные секторальные интеграционные проекты. Курс на членство в ЕС и НАТО закреплено в Конституции", - подчеркнул политик.

Порошенко также добавил, что в Украине сейчас происходит "ожесточенная борьба за будущее объединенной Европы. Как в деле отпора неоимперским агрессивным амбициям Кремля. Так и на фронте внутренних преобразований".

"Поздравляю всех с Днем Европы. Проект объединенной Европы был и остается самым амбициозным и успешным в истории интеграционным проектом. Его идеалы и ценности вдохновили и нас, украинский, к внутренним общественно-политических и социально-экономических преобразований", - подытожил политик.

Теги: #дискуссия #европа #украина #участие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 09.05.2021
В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано - штаб ООС

16:09 09.05.2021
ЕС отметил 9 Мая открытием конференции "Будущее Европы"

ЕС отметил 9 Мая открытием конференции "Будущее Европы"

08:41 09.05.2021
Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton"

Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton"

08:21 09.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровел 9 181 человек – Степанов

07:52 09.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:02 09.05.2021
Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

Пиротехники ГСЧС уничтожили 37 боеприпасов времен прошлых войн в Херсонской области

01:01 09.05.2021
На Буковине выявлено 69 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 69 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

21:38 08.05.2021
Украина получает все большую поддержку от государств ЕС в рамках своего евроинтеграционного курса - ОП

Украина получает все большую поддержку от государств ЕС в рамках своего евроинтеграционного курса - ОП

19:38 08.05.2021
Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

18:38 08.05.2021
Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма – президент Латвии

Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма – президент Латвии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

ПОСЛЕДНЕЕ

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

Меркель остается самым популярным политиком в Германии - опрос

Зеленский обсудил евроинтеграционные стремления Украины с представителями Бенилюкса

Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада - МИД

Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

Лидеры стран ЕС на неформальной встрече в Порту могут обсудить отношения с Россией

Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

Ермак опроверг информацию о якобы препятствовании им встречи Блинкена с Епифанием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА