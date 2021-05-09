Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности Петр Порошенко убежден, что Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы.

"Нынешнее празднование Дня Европы имеет дополнительное символическое значение: начинается общеевропейская дискуссия о будущем объединенной Европы. Активным участником этого процесса должна стать и Украина. Вывод только один: Украина будет членом Европейского Союза!", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что во время президентской каденции он подписал и начал реализацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. "Мы завоевали безвизовый режим. Начали масштабные секторальные интеграционные проекты. Курс на членство в ЕС и НАТО закреплено в Конституции", - подчеркнул политик.

Порошенко также добавил, что в Украине сейчас происходит "ожесточенная борьба за будущее объединенной Европы. Как в деле отпора неоимперским агрессивным амбициям Кремля. Так и на фронте внутренних преобразований".

"Поздравляю всех с Днем Европы. Проект объединенной Европы был и остается самым амбициозным и успешным в истории интеграционным проектом. Его идеалы и ценности вдохновили и нас, украинский, к внутренним общественно-политических и социально-экономических преобразований", - подытожил политик.