Политика

14:48 06.05.2021

Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

2 мин читать
Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

Министр иностранных дел Украины считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, пройдет в интересах Украины.

"Я абсолютно уверен, что встреча Байдена и Путина, если состоится, то пройдет в интересах Украины. Более того, мы уже получили заверение наших американских партнеров о том, что они ничего не будут решать относительно Украины без учета наших интересов. Это то, что я сегодня четко услышал от государственного секретаря Энтони Блинкена при встрече с ним", - рассказал Кулеба агентству "Интерфакс-Украина" в четверг по итогам двусторонней встречи с госсекретарем США в Киеве.

Кулеба отметил, что "у него отсутствуют какие-либо страхи и сомнения от итогов возможной встречи президентов США и России, а те, кто считает иначе, - плохо понимают реальность политики".

Министр также отметил, что "США сыграли немаловажную роль в сдерживании российской эскалации у украинских границ путем ведения с ней предупредительного диалога и применения санкций".

"Мы ожидаем, что эта линия сохранится, и что Россия четко услышит от США о том, что любая попытка дальнейшей агрессии или нежелание решать вопрос о деоккупации ею украинских территорий будет приводить к увеличению давления на Россию", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос "Что именно Украина может ожидать от встречи президентов США и России?".

В тоже время, подчеркнул глава МИД, "если Россия будет себя вести конструктивно, тогда и коллективный Запад, и Украина будут готовы делать конструктивные шаги". "Но только, если Россия в действительности займется прекращением агрессии против Украины и деоккупацией наших земель", - подытожил он.

Теги: #кулеба #украина #байден #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 06.05.2021
Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

Зеленский анонсировал подписание в будущем двустороннего соглашения между Украиной и США

13:42 06.05.2021
Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

12:59 06.05.2021
Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

12:46 06.05.2021
Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

Зеленский пригласил Байдена приехать в Украину с официальным визитом

12:42 06.05.2021
У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

11:42 06.05.2021
Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

Главы МИД G7 призвали Украину к дальнейшему прогрессу в реформах

10:56 06.05.2021
Блинкен на встрече с Кулебой: Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами

Блинкен на встрече с Кулебой: Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами

10:23 06.05.2021
Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства – Кулеба по итогам встречи с Блинкеном

Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность всего евроатлантического пространства – Кулеба по итогам встречи с Блинкеном

09:26 06.05.2021
Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

22:10 05.05.2021
Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод в отношении законопроекта о ВСП

Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод в отношении законопроекта о ВСП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной, считает, что этот год будет фундаментальным для отношений Украины и США

У Украины и США одинаковая позиция по "Северному потоку-2" – Зеленский на встрече с Бликеном

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

Ермак: очная встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на май, дата пока не определена

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию с безопасностью в Черном и Азовском морях

Блинкен отметил важность борьбы с коррупцией в Украине

Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной, считает, что этот год будет фундаментальным для отношений Украины и США

США вместе с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла себя защитить от агрессии РФ - госсекретарь

ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ВСТРЕЧУ С БЛИНКЕНОМ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ, СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ГОД БУДЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ДЛЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ И США

В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА