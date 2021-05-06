Кулеба: если встреча Байдена и Путина состоится, она пройдет в интересах Украины

Министр иностранных дел Украины считает, что возможная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, пройдет в интересах Украины.

"Я абсолютно уверен, что встреча Байдена и Путина, если состоится, то пройдет в интересах Украины. Более того, мы уже получили заверение наших американских партнеров о том, что они ничего не будут решать относительно Украины без учета наших интересов. Это то, что я сегодня четко услышал от государственного секретаря Энтони Блинкена при встрече с ним", - рассказал Кулеба агентству "Интерфакс-Украина" в четверг по итогам двусторонней встречи с госсекретарем США в Киеве.

Кулеба отметил, что "у него отсутствуют какие-либо страхи и сомнения от итогов возможной встречи президентов США и России, а те, кто считает иначе, - плохо понимают реальность политики".

Министр также отметил, что "США сыграли немаловажную роль в сдерживании российской эскалации у украинских границ путем ведения с ней предупредительного диалога и применения санкций".

"Мы ожидаем, что эта линия сохранится, и что Россия четко услышит от США о том, что любая попытка дальнейшей агрессии или нежелание решать вопрос о деоккупации ею украинских территорий будет приводить к увеличению давления на Россию", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос "Что именно Украина может ожидать от встречи президентов США и России?".

В тоже время, подчеркнул глава МИД, "если Россия будет себя вести конструктивно, тогда и коллективный Запад, и Украина будут готовы делать конструктивные шаги". "Но только, если Россия в действительности займется прекращением агрессии против Украины и деоккупацией наших земель", - подытожил он.