Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к США с просьбой как можно быстрее помочь Украине приобрести качественные вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции Covid-19 для защиты граждан в условиях пандемии.

Как сообщила пресс-служба "Батькивщины", об этом Тимошенко сказала на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером с председателем Верховной Рады и лидерами парламентских фракций.

"Сегодня чрезвычайно сложная ситуация в борьбе с Covid-19. Мы наблюдаем серьезное отставание в темпах вакцинации украинцев. Я обращаюсь к президенту и правительству США с просьбой как можно быстрее помочь приобрести качественные вакцины Pfizer для защиты наших граждан. Нет ничего важнее здоровья и жизни людей", – сказала Тимошенко.

Стороны также обсудили ситуацию в Украине и отношения между Украиной и США. Отдельное внимание было уделено путям прекращения войны на востоке Украины и возвращению оккупированных территорий Донбасса и Крыма.