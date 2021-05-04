Нуланд посетит Украину вместе с Блинкеном – Госдеп США

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Киев с визитом вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Заместитель госсекретаря Нуланд посетит Лондон, Великобритания, и Киев, Украина, с 4 по 6 мая 2021 года", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

Также запланированы встречи Блинкена с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и предстоятелем православной церкви Украины Епифанием.