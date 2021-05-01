Политика

07:25 01.05.2021

Госсекретарь США в Киеве подтвердит поддержку Украины и призовет усилить борьбу с коррупцией

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Госсекретарь США в Киеве подтвердит поддержку Украины и призовет усилить борьбу с коррупцией

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе визита в Киев встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, подтвердит поддержку суверенитета Украины, сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Госсекретарь Блинкен подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно перед лицом продолжающейся российской агрессии", - сказал дипломат на брифинге.

Он добавил, что Блинкен "также будет поощрять дальнейший прогресс в институциональной реформе Украины и антикоррупционной повестке дня", отметив, что в этом аспекте "предстоит проделать большую и тяжелую работу".

Рикер коснулся ситуации вокруг нефтяной компании "Нафтогаз Украины" и заявил об "озабоченности по поводу недавних шагов в связи с действиями кабинета министров по манипулированию некоторыми существующими нормативными актами".

"Прилагая усилия для оказания помощи Украине, мы подчеркивали, что ключевые реформы с точки зрения прозрачности, с точки зрения борьбы с коррупцией - это то, что является наиболее важным для стабильности и будущего прогресса Украины", - заявил американский дипломат.

Он подчеркнул, что "любая попытка изменить управление и процедуры отбора в государственных учреждениях вызывает беспокойство". Вашингтон "продолжит призывать лидеров и представителей Украины уважать прозрачную практику корпоративного управления, особенно в управлении государственными предприятиями и особенно в энергетическом секторе, который так важен для ее экономики", сказал он.

Как сообщалось, кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров НАК "Нафтогаза Украины" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.

Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года, а также сменил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на Юрия Витренко.

В связи с этим Евросоюз и международные финансовые организации уже выступили с совместным заявлением, в котором призвали украинское правительство подтвердить неизменность курса проводимых в стране реформ, а также выразили обеспокоенность из-за увольнения Коболева и временного прекращения полномочий наблюдательного совета компании.

"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", - говорится в заявлении.

Теги: #сша #госсекретарь #украина #визит
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