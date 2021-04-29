Гройсман: Агрессия Путина против Украины - это коронавирус, а вакцина - это коалиция наших партнеров, ведущих стран мира

Агрессия России против Украины сегодня напоминает коронавирус, который ежедневно мутирует и становится только более агрессивным, при этом "вакциной" против него может быть только широкая коалиция стран - на базе "Большой семерки" и при лидерстве Соединенных Штатов Америки, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

По его убеждению, сегодня мир стоит перед выбором - или бандитизм и беспредел, или порядок и закон. И именно Украина должна дать миру шанс определиться с выбором и сформировать мощную, дружное и болезненный ответ агрессору.

"Сейчас путинская агрессия - это коронавирус, который мутирует и становится более агрессивным. И это нужно осознать. Вакцина против вируса - консолидация наших партнеров. Это главная задача мировой дипломатии. Призываю Президента Зеленского и властное большинство направить усилия на консолидацию наших партнеров. Ведь благодаря нашим партнерам и нашему войску, которое прочно стоит на своих позициях, Путин поиграл мышцами и заявил, что отводит войска. А все разговоры о встречах (Зеленского и Путина), поиски места - это потеря времени для Украины. А для нас время имеет ключевое значение", - подчеркнул бывший премьер-министр.

Как отметил Гройсман, Кремль пытается изо всех сил затянуть переговоры, чтобы выиграть себе возможность приспособиться - к санкциям, к ситуации в мире. Зато украинцы получают похоронки и ежедневно несут потери.

"Мы имеем уникальный шанс мировой коалицией под лидерством президента США Джо Байдена, который лично включен в процесс и начинает демонстрировать лидерство в этом процессе, достичь результатов", - подчеркнул политик.

Он уточнил, что санкции против РФ должны быть скоординированными, и "агрессору должно быть больно".

"Дипломатическому корпусу нужно привлечь наших партнеров, страны "Большой семерки" - пригласить их в Украину, чтобы они выразили здесь свою поддержку. Это серьезная повестка дня. Консолидация мира имеет ключевое значение. Это и есть план действий, которым нужно заниматься", - резюмировал экс-премьер.