Политика

16:28 27.04.2021

Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессию против Украины, а членов ЕС – не поддерживать "Северный поток-2"

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Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессию против Украины, а членов ЕС – не поддерживать "Северный поток-2"

Литовский сейм принял резолюцию № XIVP-435, в которой призвал Россию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, немедленно отвести войска от границы Украины на основе международного права и взаимного уважения.

"Сейм решительно осудил неспровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения и нормы международного права и представляют угрозу для европейской безопасности", - говорится в пресс-релизе на сайте литовского сейма во вторник.

Резолюцию поддержали 102 члена Сейма, 1 депутат - воздержался.

Также парламент Литвы призвал РФ принять международные организации, оказывающие гуманитарную помощь местному населению, на временно оккупированные территории на Востоке Украины, закрыть незаконные центры содержания под стражей, освободить незаконно задержанных украинских граждан, прекратить паспортизацию на оккупированных территориях и демографических менять.

Кроме того, резолюция литовского парламента призывает государства-члены ЕС не поддерживать реализацию энергетических проектов, ослабляющих евроатлантическое единство, таких как "Северный поток-2".

Сейм призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и личные санкции против России и ее представителей в связи с агрессией против Украины, а также координировать санкционную политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.

"Со своей стороны, мы призываем саму Украину продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, конечно же, в борьбе с коррупцией, что станет темой четвертой крупной международной конференции по Украине в Вильнюсе 7-8 июля", - цитирует слова председателя комиссии по иностранным делам Жигимантаса Павильониса пресс-служба сейма.

Резолюция подтверждает решительную и последовательную поддержку Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в границах, признанных международным сообществом, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В документе также подчеркивается, что незаконная аннексия Крыма Россией никогда не будет признана.

Теги: #северный_поток_2 #агрессия_рф #литва
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