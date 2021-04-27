Политика

15:59 27.04.2021

Руководители "Слуги народа" не ставили вопрос об исключении Тищенко из фракции – нардеп Верещук

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Руководители "Слуги народа" не ставили вопрос об исключении Тищенко из фракции – нардеп Верещук

Руководители депутатской фракции "Слуга народа" не ставили вопрос об исключении Николая Тищенко за нарушение карантинных ограничений при праздновании дня рождения его жены, сообщила народный депутат Ирина Верещук.

"В данной случае руководство фракции не ставило вопрос именно так", – сказала Верещук в эфире 4 канала.

Парламентарий также подчеркнула, что если этот вопрос был вынесен на голосование, то она поддержала бы исключение Тищенко из фракции, поскольку "речь идет о систематических нарушениях ".

Как сообщалось, киевские правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины по факту нарушения карантинных ограничений одним из народных депутатов, устроившим вечеринку в гостинице на столичном Подоле.

По данным киевских СМИ, народным депутатом, устроившим вечеринку в честь дня рождения своей жены, является член фракции "Слуга народа" Тищенко.

Члены фракции "Слуга народа" на заседании 22 апреля пришли к выводу о необходимости уплаты депутатом Тищенко максимального штрафа за нарушение карантинных ограничений при праздновании дня рождения его жены, но окончательное решение по этому вопросу должен принять политсовет партии.

Теги: #тищенко #слуга_народа #верещук
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