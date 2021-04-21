Политика

16:49 21.04.2021

Упоминание Путиным Украины в ежегодном послании могло бы сорвать его план поторговаться с США, считает Рахманин

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Упоминание Путиным Украины в ежегодном послании могло бы сорвать его план поторговаться с США, считает Рахманин

Лидер РФ Владимир Путин играет на повышение ставок в ожидании встречи с президентом США Джозефом Байденом, а упоминание Украины в ежегодном послании Федеральному собранию могло бы сорвать его план, считает народный депутат фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Реже, чем ожидалось, (в ежегодном послании президента РФ Федеральному собранию – ИФ) упоминалась Украина, и это дает основания считать, что Путин считает для себя неисчерпанной возможность поторговаться с Соединенными Штатами Америки. И действия Российской Федерации, действия Путина в последнее время, в том числе, это и сигнал Соединенным Штатам Америки", - сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Я думаю, что вопрос обострения военных действий, вопрос возможной эскалации не снят с повестки дня и риск того, что обострение боевых действий, в частности, в зоне проведения Операции Объединенных сил, достаточно высок. Но Путин, очевидно, сейчас повышает ставки, все его действия на это направлены и поэтому он избегает каких-либо прямых угроз, прямых посылов, которые позволяли бы эту игру на нервах, игру на повышение ставок ему поломать", - добавил он.

По словам народного депутата, в послании присутствуют заявления с "абсолютно агрессивной, абсолютно антиукраинской риторикой": Путин хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного сообщества, однако неоднократно заявил, что в случае возникновения, с его точки зрения, "попытки сжечь мосты", ответ РФ будет ассиметричным, быстрым и жестким.

Рахманин подчеркнул, что такие заявления являются подтверждением того, что Россия готова на применение силы. "Россия готова на любой шаг, который может даже противоречить принципам международного права. Если Россия посчитает необходимым, она будет попирать международное право точно так же, как она это делает до сих пор", - резюмировал политик.

 

Теги: #оценка #путин #рахманин
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