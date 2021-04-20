Политика

16:35 20.04.2021

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

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Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

В странах Евросоюза нет консенсуса относительно необходимости введения новых секторальных санкций против России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет, я не увидел консенсусного "аппетита" к секторальным санкциям вчера. Возможно, причиной этого является то, что я присоединился к министрам по видеосвязи. Если бы я был там, если бы встреча была проведена офлайн, я мог бы лучше почувствовать их "аппетит". Но я действительно хочу ясно прояснить для них: персональные санкции, которые были введены в последние годы, хороши, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать Россию от дальнейших агрессивных шагов", - сказал он на онлайн-конференции во вторник.

Кулеба отметил, что его целью на данный момент является сигнализировать коллегам в ЕС, что они должны начать рассматривать эти опции, должны быть готовыми.

"Потому что даже факт того, что они начали эту дискуссию, будет иметь влияние на Россию, поскольку Россия боится экономических санкций", - пояснил глава МИД.

По его словам, другой "грустной правдой" является то, что Россия нашла пробелы в существующем режиме секторальных санкций. Кулеба добавил, что необходимо начать разговор о том, как заполнить эти пробелы вместо того, чтобы закрывать глаза на них", - подчеркнул министр.

"Секторальные санкции - это не вопрос аппетита, это вопрос времени и поведения России. И из моих недавних контактов с немецким и французским министрами иностранных дел я могу сделать вывод, что они понимают эту реальность", - указал он.

Кулеба сообщил, что на встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель они все согласились, что Россию надо сдержать.

"Они не обсуждали специфику, но все столицы рассматривают соответствующие способы это сделать. Как члены ЕС, и Франция, и Германия, имеют опыт введения секторальных санкций против России в 2014 году, а именно после сбивания MH-17 Россией, так что это не об открытии "ящика Пандоры" или об установлении прецедента, это просто об использовании инструмента, который доказал свою эффективность", - резюмировал министр.

Теги: #ес #кулеба #санкции #мид
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