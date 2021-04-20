Политика

15:49 20.04.2021

Большинство украинцев считает власть непрофессиональной и коррумпированной - исследование SOCIS

2 мин читать
Большинство украинцев считает власть непрофессиональной и коррумпированной - исследование SOCIS

Негативные эмоции доминируют у граждан Украины в отношении ко власти, свидетельствуют результаты опроса, проведенные центром SOCIS с 8 по 12 апреля, накануне второй годовщины второго тура президентских выборов, и обнародованные во вторник.

Разочарование испытывают 45%, тревогу и страх - 22%, ненависть - 6%. Надежду сохраняют 26%, симпатию - всего 4% и только 1,5% - гордость.

На вопрос "Как бы Вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского" 57,1% назвали ее непрофессиональной и дилетантской, еще 16,3% считают ее популистской. Компетентной ее назвали 12,1% опрошенных.

Некомпетентность власти главной причиной экономического кризиса считают 27,8%, а 40,2% связывают кризис прежде всего с высоким уровнем коррупции.

72,8% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине плохой или очень плохой, 21,7% - удовлетворительной, 3,1% - хорошей, 0,5% - очень хорошей.

Только для 7,8% жизнь за последние два года улучшилась, а для 54,2% опрошенных финансовое положение семьи в этот период ухудшилось.

Более половины украинцев - 52% - считают, что Зеленский провалил борьбу с коррупцией, при этом 35,8% видят в борьбе с коррупцией определенные успехи, а 2,4% - даже серьезные сдвиги.

На вопрос, "Поддерживаете ли Вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?", большинство (52,1%) опрошенных ответили, что не поддерживают, 26,2% поддерживают, еще 15,9% считают, что до следующих выборов еще много времени.

В рамках расследования было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных украинскому правительству регионах методом телефонное интервью CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по возрасту, полу, типу поселения и делению на области. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Теги: #опрос #socis
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 15.04.2021
Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

11:05 15.04.2021
Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

Ключевыми проблемами в стране украинцы считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19 –опрос Рейтинга"

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

11:45 09.04.2021
Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

Более 70% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе во время локдауна - опрос

11:38 09.04.2021
Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

Треть украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину опрос "Рейтинга"

11:33 09.04.2021
"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

11:24 09.04.2021
Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

15:34 07.04.2021
Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

12:41 02.04.2021
В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

10:44 01.04.2021
Более 60% украинцев поддерживают "жесткий карантин" в случае ухудшения ситуации с COVID-19 - опрос

Более 60% украинцев поддерживают "жесткий карантин" в случае ухудшения ситуации с COVID-19 - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

"Слуга народа" потребует объяснений от нардепа Шевченко по поводу встречи с Лукашенко – Корниенко

Варшава поддерживает высылку Прагой российских дипломатов

ПОСЛЕДНЕЕ

Прага просит партнеров по ЕС и НАТО в знак солидарности с ней высылать российских дипломатов - СМИ

Кулеба заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с безопасностью и прогресс в реформах

Фракция "Слуга народа" в четверг обсудит визит Шевченко в Беларусь и вечеринку Тищенко – нардеп Кравчук

Нардепы предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

Вопрос безопасности является важным для ЕС и стран Восточного партнерства – Разумков

США приветствую сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики РФ - посольство

В "Слуге народа" не исключают, что может быть разработан новый проект постановления об увековечении памяти жертв трагедии Бабьего Яра

Кластеры по реализации Минских соглашений являются капканом для Украины - мнение

"Слуга народа" потребует объяснений от нардепа Шевченко по поводу встречи с Лукашенко – Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА