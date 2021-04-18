РФ выразила "решительный протест" против решения Чехии о высылке российских дипломатов из страны, увидев в нём "американский след"

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило "решительный протест" против решения чешского правительства по поводу высылки 18 сотрудников российского посольства, усмотрев в этом "враждебном шаге американский след".

"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что "этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы".

В МИД РФ также заявили о том, что к высылке российских дипломатов из Чехии якобы причастны Соединенные Штаты.