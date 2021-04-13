Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Комиссии Украина-НАТО предложил странам-членам 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации военных действий Россией.

"Я также предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно, по сути нас поддержать в этой ситуации", - сказал он в онлайн-включении на Facebook во вторник.

Министр подчеркнул, что во время заседания Комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники высказались в поддержку Украины.

"Ни у кого нет каких-то разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. То есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации", - сообщил глава МИД.