Политика

15:20 13.04.2021

Законопроектом о ликвидации ОАСК президент показал свою последовательность в борьбе с коррупцией, считает Вениславский

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Законопроектом о ликвидации ОАСК президент показал свою последовательность в борьбе с коррупцией, считает Вениславский

Ситуация в Окружном административном суде г.Киева (ОАСК) вынудила президента действовать радикально и инициировать законопроект о ликвидации ОАСК, считает представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский (фракция "Слуга народа").

"В данном случае президент показал свою последовательность и непримиримую борьбу с коррупцией, и это является адекватной реакцией на те позорные вещи, которые мы наблюдали (в этом суде – ИФ)", - сказал Вениславский журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, когда в судах на первое место выходят материальные, а не государственные интересы и интересы правосудия, это может быть основанием для их ликвидации.

Представитель президента в КС не исключил, что если подобные случаи будут в других судах, то и они могут быть ликвидированы.

Вениславский также пояснил, что в случае ликвидации суда его судьи без конкурса переводятся в другой суд.

"Если судья отказывается переходить в другой суд, то это является основанием для его увольнения", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК), сообщается на сайте главы государства во вторник.

В сообщении на сайте президента отмечается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, а представленный законопроект свидетельствует о верности президента своим обещаниям по полной очистке судебной системы, которая потеряла доверие граждан Украины.

Как сообщалось, 11 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые, действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. В розыск были объявлены глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

НАБУ 17 июля 2020 года сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову и пяти другим судьям. Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором речь, в частности, идет о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. Затем был обнародован еще один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

В 2021 году детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать. Также Вовк систематически не являлся по повесткам о вызове в НАБУ. ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Впоследствии НАБУ задержало на взятке родного брата главы ОАСК Юрия Зонтова (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году), который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Ему избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Зонтов вместе с подельником подозреваются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в ОАСК.

Теги: #вениславский #оаск #слуга_народа
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