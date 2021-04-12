Политика

22:20 12.04.2021

Глава МИД Литвы: Вооруженная поддержка Украины – единственный понятный для Кремля язык

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Глава МИД Литвы: Вооруженная поддержка Украины – единственный понятный для Кремля язык

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США является единственным понятным Кремлю языком, заявляет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Украина нуждается в вооруженной поддержке - что делает Турция и видимые признаки солидарности - что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Ощутимые аргументы на земле и на море - единственный понятный для Кремля язык, способствующий деэскалации", - написал Линкявичюс в своем микроблоге твиттер в понедельник.

Теги: #поддержка #украина #литва
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