Глава МИД Литвы: Вооруженная поддержка Украины – единственный понятный для Кремля язык

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США является единственным понятным Кремлю языком, заявляет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Украина нуждается в вооруженной поддержке - что делает Турция и видимые признаки солидарности - что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Ощутимые аргументы на земле и на море - единственный понятный для Кремля язык, способствующий деэскалации", - написал Линкявичюс в своем микроблоге твиттер в понедельник.