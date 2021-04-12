Порошенко: сегодняшняя ситуация на Донбассе – результат политики "умиротворения агрессора"

Главной целью нынешней эксалации на Донбассе является запугивание мира и принуждение Украины к уступкам, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Бряцание оружием со стороны президента Путина имеет две цели. Первая цель - это запугать мир эскалацией в центре Европы для того, чтобы остановить возможное негативное для Путина развитие событий накануне выборов в Государственную Думу России после того, как новоизбранный президент Байден продемонстрировал свою решимость и эффективность в защите интересов демократии в мире", - заявил Порошенко на брифинге в Верховной Раде, сообщает пресс-служба партии.

"Вторая - заставить Украину пойти на уступки, в том числе в реализации так называемого российского понимания ее "миротворческих" усилий. К этому привела и определенная непросчитанная позиция Украины. Отвод наших войск только для того, чтобы увидеть глаза Путина в Париже в декабре 2019-го. Согласие на формулу Штайнмайера, отвержение дорожной карты реализации минского процесса, которая нами была четко согласована с нашими партнерами - немцами, французами и американцами. И попытки начать все с нуля - а оказывается, что это был путь "в никуда", - добавил он.

Порошенко призвал власти Украины реально оценивать ситуацию и укреплять обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия со стороны России.

"Ситуация, которая сейчас разворачивается, является следствием стремления действующей украинской власти к так называемому "умиротворению агрессора". Я уверен, что попытка покрытия преступлений Кремля через успокаивающие заявления о эфемерном "режиме тишины", миротворческий спам от власти, который мы слышали за последние 2 года - категорически неприемлемы. Не надо было заглядывать в глаза Путину, ища там мира, не надо обманываться "режимом тишины", успокаивая весь мир тем, что оказывается у нас уже почти год эффективно работает режим прекращения огня. Цена за эти ошибки - десятки погибших украинских воинов, падение уровня боеспособности", - подчеркнул он.

От имени "Европейской солидарности" Порошенко потребовал созыва Совета национальной безопасности и обороны с участием руководителей фракций украинского парламента.

"Надо немедленно вывести в зону операции Объединенных сил закупленные еще во времена моей каденции "Байрактара" - ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения Украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия: выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать враждебным беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", - перечислил он первоочередные задания.

Политик также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции.

"Нам надо на первом же саммите НАТО - а он точно пройдет в этом году, не исключено, что и в Брюсселе в июне этого года - поставить вопрос, чтобы Украина был предоставлен ПДЧ", - считает Порошенко.

"Только членство в НАТО, только получение ПДЧ, только реформы, которые с этим связаны, могут гарантировать надежную и эффективную безопасность украинского государства, защиту украинского суверенитета, украинской территориальной целостности и независимости нашего народа", - резюмирует он.