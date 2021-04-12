Депутаты собрали необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады 13 апреля – нардеп Кравчук

Народные депутаты собрали более 150-ти необходимых подписей за проведение внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 13 апреля, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Повестка дня обычной пленарной недели понятна – это рассмотрение "земельных" законопроектов. В случае внеочередных заседаний уже собраны подписи для проведения одного из них во вторник, уже есть более 150 подписей. Повестка дня этого заседания включает 12 вопросов", – рассказала Кравчук.

Парламент, в частности, планирует рассмотреть законопроекты №5014 о внесении изменений в законодательство по завершению 2020/2021 учебного года, обеспечивающих дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением Covid-19, №4398 о реструктуризации обязательств по валютным кредитам и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, №4399 о соответствующих изменениях в Налоговый кодекс, а также №4210 об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов КС.

Вместе с тем, Кравчук проинформировала, что формируется и повестка дня внеочередного заседания на четверг, 15 апреля, подписи по которой депутаты будут собирать в течение недели.

По ее словам, во время внеочередного заседания в четверг, вероятнее всего, Рада рассмотрит президентский законопроект о наказании в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, проект закона о конституционной процедуре, а также законопроекты относительно вопросов образования, в частности, отмены обязательности государственной итоговой аттестации, и пакет проектов, принятия которых "очень ждут валютные заемщики, поскольку 21 апреля заканчивается мораторий на выселение из жилья, и фактически реструктуризация коснётся тех заемщиков, которые живут именно в том жилье, под которое они взяли кредит".

Кроме того, Кравчук сообщила, что фракция "Слуга народа" не будет проводить свое заседание в понедельник, 12 апреля, в связи в карантинными ограничениями в Киеве.

"Мы не собираемся сегодня на заседание фракции. Поскольку если заседание Верховной Рады как единого законодательного органа не подпадает под ограничения "красной" зоны, то все-таки, сборы более 200 народных депутатов в Киеве точно нельзя проводить. Соответственно, если будут возникать вопросы, то мы "соберёмся" в Zoom и согласуем", – объяснила Кравчук.