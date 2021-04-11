Политика

16:45 11.04.2021

США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий РФ - Блинкен

1 мин читать
США не оставят без последствий продолжение агрессивных действий РФ - Блинкен

России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден - ИФ) дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь.

При этом он выразил озабоченность в связи с действиями РФ на границах с Украиной, повторив мнение Вашингтона, что в этом регионе наблюдается максимальная - с 2014 года - концентрация российских войск. Блинкен отметил, что США "находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе", причем все они разделяют тревогу Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.

В то же время Блинкен заявил, что у США и РФ есть сферы, где интересы двух государств совпадают и где страны могут работать вместе, и в качестве примера привел контроль над вооружениями и продление договора СНВ-3.

Теги: #сша #агрессия_рф #блинкен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 11.04.2021
Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

10:07 11.04.2021
Более 180 млн доз вакцин от COVID-19 введено в Соединенных Штатах

Более 180 млн доз вакцин от COVID-19 введено в Соединенных Штатах

08:18 11.04.2021
Первый полет вертолета NASA на Марсе отложен из-за возможных неполадок

Первый полет вертолета NASA на Марсе отложен из-за возможных неполадок

06:16 11.04.2021
Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в СНБ США

02:48 11.04.2021
Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

Вертолет NASA готовится совершить первый полет на Марсе

22:38 10.04.2021
Два ракетных эсминца ВМС США, идущих в Черное море, вошли в Средиземноморье

Два ракетных эсминца ВМС США, идущих в Черное море, вошли в Средиземноморье

04:41 10.04.2021
Отправка боевых кораблей США в Черное море является стандартной операцией

Отправка боевых кораблей США в Черное море является стандартной операцией

00:57 10.04.2021
США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

21:58 09.04.2021
Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

21:14 09.04.2021
Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Тихановская рассчитывает встретиться с Байденом и Зеленским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ - МИД

Франция способна оживить усилия "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе – Кулеба в разговоре с главой МИД Франции

Зеленский: Донбассу необходимо новое перемирие

ЦИК установила результаты выборов на округе №50 в Донецкой области и объявила Аксенова победителем

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция считает необходимыми переговоры РФ и Украины для решения разногласий между странами - Эрдоган

Вопросы для референдума должен формулировать народ

Франция способна оживить усилия "нормандского формата" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе – Кулеба в разговоре с главой МИД Франции

Суд отменил все постановления окружного избиркома №87 о признании голосования на 5 участках недействительными – "Опора"

Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР

Зеленский: Донбассу необходимо новое перемирие

ЦИК установила результаты выборов на округе №50 в Донецкой области и объявила Аксенова победителем

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях

Глава МИД Дании заверил, что Украина не одинока перед лицом агрессии РФ

У страны сегодня два нарратива – "Украина - европейское государство" и "Россия - государство-агрессор", но нужны и другие - Ткаченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА