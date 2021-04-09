ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 31 октября 2021 года промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

"Соответственно избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 года - за 60 дней до дня выборов", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что решение было принято в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Как сообщалось, Колыхаев был избран городским головой Херсона на местных выборах в 2020 году, а Скичко назначен главой Черкасской областной государственной администрации.