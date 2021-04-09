Политика

11:33 09.04.2021

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

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"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидируют четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля.

По данным соцопроса, в парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", ее поддерживают 22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 14,6%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,9%, партию "Сила и честь" - 4,7%, Радикальную партию Ляшко - 4,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,3%, партию Евгения Мураева "Наши" - 3,5%, "УДАР" - 3,4%, партию "Свобода" - 3,4%, партию Шария - 3,4%, партию "Голос" - 2,6%, партию "Самопомич" - 2,4%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонни интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%

Теги: #партии #опрос #рейтинг
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