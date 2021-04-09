Декоммунизация – это вопрос нацбезопасности Украины и дань уважения нашим героям – Порошенко

Проведение политики декоммунизации в Украине должно продолжаться, поскольку это является вопросом национальной безопасности нашего государства, а также знаком уважения украинским защитникам, которые защищают Донбасс от российских наемников, заявил пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко.

"Имена палачей с карты Украины - вон, это не обсуждается" - это был незыблемый принцип, которого придерживалась наша команда, официально начиная декоммунизацию в Украине. Тогда мы первые сделали усилия, чтобы догнать в Украине то, что было сделано 25 лет назад в странах посткоммунистической Европы", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу.

Пятый президент поблагодарил украинских парламентариев, которые 9 апреля 2015 года приняли "четыре исторических закона и дали старт процессу декоммунизации, благодаря чему было переименовано почти тысячу населенных пунктов и 52 тыс. топонимов в населенных пунктах, демонтировано более 2,5 тыс. коммунистических памятников".

"Эти законы, в частности, запретили советскую символику, открыли архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины УПА и другие организации", - уточнил нардеп.

При этом он отметил, что фактически декоммунизация в Украине началась гораздо раньше.

"Вышеупомянутые документы только закрепили и легализовали стремление украинцев освободиться от имперского влияния и вернуться к своей исторической памяти. Поэтому меня вместе со многими украинцами возмущает и шокирует очередная попытка отката "зеленой" власти назад - от проспекта Бандеры до проспекта Московского", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что продолжение декоммунизации является "нравственным долгом" перед уничтоженными большевизмом украинцами.

"Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, нравственным долгом перед миллионами украинцев, уничтоженных большевизмом, а также - знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей", - резюмировал пятый президент.