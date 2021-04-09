Политика

11:27 09.04.2021

Декоммунизация – это вопрос нацбезопасности Украины и дань уважения нашим героям – Порошенко

2 мин читать
Декоммунизация – это вопрос нацбезопасности Украины и дань уважения нашим героям – Порошенко

Проведение политики декоммунизации в Украине должно продолжаться, поскольку это является вопросом национальной безопасности нашего государства, а также знаком уважения украинским защитникам, которые защищают Донбасс от российских наемников, заявил пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко.

"Имена палачей с карты Украины - вон, это не обсуждается" - это был незыблемый принцип, которого придерживалась наша команда, официально начиная декоммунизацию в Украине. Тогда мы первые сделали усилия, чтобы догнать в Украине то, что было сделано 25 лет назад в странах посткоммунистической Европы", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу.

Пятый президент поблагодарил украинских парламентариев, которые 9 апреля 2015 года приняли "четыре исторических закона и дали старт процессу декоммунизации, благодаря чему было переименовано почти тысячу населенных пунктов и 52 тыс. топонимов в населенных пунктах, демонтировано более 2,5 тыс. коммунистических памятников".

"Эти законы, в частности, запретили советскую символику, открыли архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины УПА и другие организации", - уточнил нардеп.

При этом он отметил, что фактически декоммунизация в Украине началась гораздо раньше.

"Вышеупомянутые документы только закрепили и легализовали стремление украинцев освободиться от имперского влияния и вернуться к своей исторической памяти. Поэтому меня вместе со многими украинцами возмущает и шокирует очередная попытка отката "зеленой" власти назад - от проспекта Бандеры до проспекта Московского", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что продолжение декоммунизации является "нравственным долгом" перед уничтоженными большевизмом украинцами.

"Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, нравственным долгом перед миллионами украинцев, уничтоженных большевизмом, а также - знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей", - резюмировал пятый президент.

Теги: #декоммунизация #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 04.04.2021
Порошенко: Лучшая гарантия для безопасности Украины – Вашингтонский договор

Порошенко: Лучшая гарантия для безопасности Украины – Вашингтонский договор

17:40 02.04.2021
Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

09:57 01.04.2021
Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых более 0,5 млн грн заработал в Раде в 2020 году

Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов, из которых более 0,5 млн грн заработал в Раде в 2020 году

17:37 30.03.2021
Порошенко призвал профинансировать производство вакцин и закупку лекарства от Covid-19

Порошенко призвал профинансировать производство вакцин и закупку лекарства от Covid-19

14:19 30.03.2021
Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

Порошенко призвал Зеленского вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

18:33 26.03.2021
Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

Порошенко обсудил с послом Китая поставки вакцины от Covid-19

15:02 19.03.2021
Порошенко: Оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

Порошенко: Оппозиция - за вакцинацию, но у власти нет вакцин

21:48 17.03.2021
Порошенко: "Путин – убийца". Байден сказал то, что до сих пор не смог сказать Зеленский

Порошенко: "Путин – убийца". Байден сказал то, что до сих пор не смог сказать Зеленский

16:49 17.03.2021
Адвокаты Порошенко предупредили всех причастных к организации политического преследования пятого президента об ответственности

Адвокаты Порошенко предупредили всех причастных к организации политического преследования пятого президента об ответственности

12:16 15.03.2021
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Рада на следующей неделе рассмотрит ряд злободневных законопроектов

Эскалацией на востоке Украины Москва тестирует США и Запад - Кулеба

Украинская делегация в ТКГ подготовит новое обращение по выполнению Минских соглашений - Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" продолжают лидировать в рейтинге партий – соцопрос

Зеленский возглавляет президентский рейтинг и рейтинг доверия среди украинцев - соцопрос

Офис президента планирует провести разговор Зеленского, Макрона и Меркель - Жовква

"Батькивщина" и "Евросолидарность" заинтересованы в возвращении Тупицкого на должность главы КСУ, утверждает Вениславский

Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Путин в разговоре с Меркель заявил о необходимости прямого диалога с ОРДЛО и оформления правового статуса Донбасса

Рада на следующей неделе рассмотрит ряд злободневных законопроектов

Рада на двух внеочередных заседаниях рассмотрит законопроекты, которых ждут граждане Украины - Кравчук

Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе за суверенитет и территориальную целостность – глава МИД

Глава МИД Словакии заявил о поддержке Украины на фоне дестабилизирующих действий РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА