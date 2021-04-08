Политика

19:41 08.04.2021

Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

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Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о всеукраинском референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине, считает народный депутат и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Идея народовластия – фундаментальная идея президента Зеленского и нашей политсилы. Старые политики дискредитировали себя за годы независимости, поэтому необходимо больше привлекать людей к принятию решений на всех уровнях. Начиная с государственных решений – для этого и нужен инструмент референдума, и заканчивая местными вопросами, которые люди могут решать в своих органах самоуправления или через местные референдумы", – цитирует Корниенка пресс-служба партии "Слуга народа".

Корниенко отметил, что возможность проведения референдумов по ключевым вопросам жизни общества реализуется в большинстве демократических стран. Конституция Украины предусматривает такую возможность и для украинцев.

"Но политики очень долго не хотели давать обществу этот инструмент, сохраняя за собой монополию на принятие решений общегосударственного значения. Президент Владимир Зеленский и "Слуга народа" дали такой инструмент. Он вполне реальный и может работать в течение десятилетий, помогая украинцам находить цивилизованный выход из политических противостояни", – заявил нардеп.

Он также напомнил, что закон о референдуме разработан в тесном сотрудничестве с международными организациями, представителями гражданского общества, академической среды. Свою оценку предложениям оказывали и в Венецианской комиссии, и в Совете Европы. Кроме того, документ нашел большую поддержку в парламенте среди представителей разных политических сил.

Как сообщалось, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (законопроект № 3612).

Верховная Рада 26 января поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

Теги: #референдум #закон
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