Политика

23:31 06.04.2021

США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

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США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

Вашингтон призывает Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом, а также уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усиливать напряженность, сказал пресс-секретарь Пентагона", - говорится в заявлении, опубликованном Минобороны США.

В документе отмечается, что, по словам Кирби, США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины. Он добавил, что Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить".

"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, обращение к чему содержится и в Минских соглашениях, а также к снижению напряженности и разрядке обстановки", - приводятся в заявлении слова Кирби.

Накануне представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины.

Теги: #сша #россия #украина #призыв
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