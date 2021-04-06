Политика

15:19 06.04.2021

Введение санкций против украинский компаний и граждан является правовым нигилизмом – нардеп от ОПЗЖ Нимченко

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Введение санкций против украинский компаний и граждан является правовым нигилизмом – нардеп от ОПЗЖ Нимченко

Введение санкций против украинских компаний и граждан решением Совета национальной безопасности и обороны является правовым нигилизмом, считает первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Василий Нимченко (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

"Введение санкций касательно граждан Украины, вообще-то, не предусмотрено никаким законом, тем более законом о санкциях. Этот закон предусматривает санкции только в отношении иностранных фирм, иностранных граждан, а также субъектов, занимающихся террористической деятельностью, в связи с чем необходима доказательная база. Других оснований нет. В ином случае – это и есть правовой нигилизм", – сказал Нимченко агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, комментируя решение СНБО о санкциях против лиц, признанных контрабандистами, политик назвал его "ноу-хау в праве, поскольку это нельзя относить ни к каким правоотношениям, которые будут возникать в отношении контрабандистов". Он также подчеркнул, что СНБО, являющийся консультативным органом, "не уполномочен выступать в качестве квазисуда, тем более, игнорируя принцип презумпции невиновности".

"Поэтому такое решение надумано, оно не имеет никаких правовых оснований и правовых регуляторов, оно не может быть положено в основу обвинений человека в совершении противоправных действий. Если имеется приговор суда, подтверждающий факт совершения террористических действий любым субъектом на территории, только тогда в отношении него вводятся санкции. Санкции – это ограничение действий в области экономических отношений", – добавил Нимченко.

Как сообщалось, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО. Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

Вместе с тем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал отдельное мнение о введении санкций против украинских кампаний и граждан на заседании СНБО. Спикер подернул, что введение санкций против таких лиц "должно быть по результатам задержаний, вручения подозрений, возможно, уже решения суда". Он также напомнил, что согласно закону о санкциях, их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям.

Теги: #нимченко #опзж #санкции
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