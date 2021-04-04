Политика

11:24 04.04.2021

Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ

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Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ

Украина выражает поддержку королю Иордании Абдалле ІІ и ожидает подробностей дальнейших событий, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - говорится в сообщении.

Согласно информации западных СМИ, иорданские власти задержали бывшего наследного принца королевства и почти 20 человек после того, как официальные лица назвали их "угрозой стабильности страны". В частности, принц Хамза бин Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна, был помещен под домашний арест в своем дворце в Аммане на фоне продолжающегося расследования о предполагаемом заговоре с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдаллы II.

Теги: #поддержка #украина #иордания
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