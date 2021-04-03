Политика

16:54 03.04.2021

Голосование на четырех участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным – "Опора"

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Голосование на четырех участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным – "Опора"

Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа №87 Ивано-Франковской области признала недействительным голосование уже на четырех избирательных участках, сообщается на сайте Гражлданской сети "Опора"

"Окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на участке №260028. Также на этом участке обнаружили расхождение в голосах", - сказано в сообщении.

Так, в 10:00 продолжилось заседание ОИК, на котором продолжили повторный подсчет бюллетеней на 20 участках, из которых отправлено на перерасчет по решению комиссии 19 и 1 - по решению суда по иску кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Отмечается, что комиссии оставалось пересчитать голоса на 11 участках.

"Член ОИК от "Слуги народа" предложил признать недействительным голосования на этом участке, поскольку, по его словам отсутствовали контрольные талоны, которые бросают в избирательные урны. Их члены УИК не привлекли к избирательной документации, а привезли с собой. Кроме того, член комиссии заявил, что есть несоответствие законодательству в вопросе включения 36 избирателей для голосования по месту пребывания", - сообщили в "Опоре".

Подчеркивается, что это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата от "За майбутне" Александра Шевченко, и четвертая, где признано недействительным голосование.

Ранее ОИК признала недействительным голосование на избирательном участке №260025. На этом участке ОИК обнаружила расхождение в голосах за Александра Шевченко. В протоколе было указано 150 голосов, при подсчете выявлено 105.

На избирательном участке №260536 члены ОИК насчитали 315 бюллетеней, в то время как на упаковке с бюллетенями было указано 431. Расхождение составила 116 бюллетеней. На участке № 260019 (село Иваниковка) на упаковке с бюллетенями было отмечено 144 голоса, при пересчете обнаружили только 97 бюллетеней. На участке №261030 ОИК насчитала 277 бюллетеней, в то время как в протоколе УИК было указано 377 бюллетеней.

Также признано недействительным голосование на избирательных участках №261030 и №261027.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по итогам подсчета 92,3% электронным протоколов, на округе №87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31,3% голосов (14 638 голосов) , на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,8%" (13 936 голосов), на третьем – "свободовец" Руслан Кошулинский с 28,79% голосов избирателей (13 464 голосов).

Теги: #опора #ивано_франковская_область #выборы
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