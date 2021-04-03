Политика

16:24 03.04.2021

Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят только раз в неделю

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Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят только раз в неделю

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проходят только один раз в неделю.

«После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделю», - написал Зеленский в своём инстраграм в субботу.

Как сообщалось, в пятницу, 2 апреля, состоялось очередное заседание СНБО, в ходе которого были рассмотрены вопросы введения санкций против десяти контрабандистов, отстранение ряда сотрудников таможенной службы Украины, причастных к нанесению ущерба государственному бюджету, а также вопросы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе, армии и вакцинации населения.

 

 

Теги: #снбо #зеленский
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