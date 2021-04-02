Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 апреля - источник

Президент США Джозеф Байден проведет первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером в пятницу, 2 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Офисе президента страны.

"Подтверждаем факт звонка, да", - сказал источник.

Ранее о предстоящем разговоре между президентами сообщило американское издание Politico со ссылкой на двух лиц, осведомленных о запланированном звонке.

"Украинские должностные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем звонке между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком, по словам одного человека, знакомого с их разговором", - говорится в материале Politico в пятницу.

Отмечается, что разговор следует за, как минимум, тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе: между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.