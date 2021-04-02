Арестович: глава украинской делегации в ТКГ задумался о специальном советнике по связям с ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предложил ввести в состав делегации нового советника по связям с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для обработки поступающих от них предложений относительно проведения местных выборов и особого статуса оккупированных территорий, сообщает спикер ТКГ Алексей Арестович.

«Согласно «Комплексу мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 года предусмотрена консультация с представителями временно оккупированных ОРДЛО по вопросам самоуправления и проведения местных выборов. Поскольку эти вопросы чрезвычайно чувствительны и есть необходимость учитывать множество нюансов политического урегулирования, Леонид Макарович предложил позицию специального советника, чтобы было легче ориентироваться в той массе предложений, планов, дорожных карт и кластеров урегулирования, которые поступают как от украинских общественных экспертов в ТКГ, так и со стороны ОРДЛО», - сообщил Арестович в комментарии информационному агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, «такой советник мог бы при необходимости опрашивать экспертов с двух сторон, обрабатывать предложения в части политического урегулирования, разводить их «по таблицам» и предоставлять для изучения главе украинской делегации в ТКГ».

Спикер ТКГ добавил, что в случае окончательного принятия Кравчуком решения о введении позиции специального советника, он «будет работать на общих гражданских основаниях, как и остальные шестеро уже присутствующих советников в украинской делегации в ТКГ по вопросам экономики, информационного сопровождения, гуманитарным аспектам и т.д.».

В то же время, Арестович сообщил, что «представители ОРДЛО восприняли замысел Леонида Кравчука крайне негативно».

«ОРДЛО решили, что их вытесняют с процесса. Леонид Кравчук пытался два часа объяснить, что это внутреннее решение украинской делегации, это не вопрос для дискуссии в ТКГ, который не требует ни одобрения ОРДЛО, ОБСЕ или России, не требует смены формата. Это учитывая, что Леонид Макарович пока просто задумался о таком спецсоветнике», - подытожил спикер ТКГ.