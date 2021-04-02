Украина надеется на участие США в деоккупации Донбасса и Крыма – Кулеба

Украина надеется на безотлагательное участие США в процессе деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Одно из ключевых ожиданий Украины… это более активное и, что важно, безотлагательное участие Америки в деоккупации (Донбасса - ИФ) и Крыма", - сказал Кулеба в интервью Kyiv Post, опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что безопасность в Украине означает безопасность для Европы и всего евроатлантического сообщества.

"Мы все еще ждем конкретных и правильных шагов администрации США", - подчеркнул глава МИД Украины.