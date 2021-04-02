Эксперты оценили евроинтеграционную политику Украины на "три с плюсом", а евроатлантическую на "пять с минусом" - исследование

Эксперты оценили политику Украины по интеграции в ЕС в 2020 году на "три с плюсом", свидетельствуют результаты исследования, проведенного Советом внешней политики "Украинская призма" и Региональным представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине.

"2020 год с точки зрения политического диалога Украина-ЕС запомнится своей неоднозначностью. С одной стороны, поддержка евроинтеграционного вектора Украины среди чиновников остается постоянной. С другой - в практической плоскости произошло заметное торможение внедрения норм и стандартов ЕС на фоне ранее обещанных темпов", - говорится в аналитическом исследовании "Украинская призма: внешняя политика 2020".

Указывается, что особое беспокойство возникло в связи с конституционным кризисом, развернувшимся сразу после проведения местных выборов, и затягиванием реформы правоохранительных органов, в частности СБУ.

"Важным результатом 2020 года для Украины является факт проведения 22-го саммита Украина-ЕС, в ходе которого удалось избежать значительной критики, хотя при этом отсутствуют и прорывные результаты", - отмечается в исследовании.

Как указывают эксперты, выполнение Соглашения об ассоциации оценивается на уровне 42%.

Евроатлантическую интеграцию Украины эксперты оценили на "пять с минусом".

"Главным успехом 2020 года стало присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО и осуществление первой закупки через систему закупок НАТО. В то же время, политический интерес и институциональное сотрудничество имели свои недостатки, которые отразились как в неоднозначных заявлениях министра обороны и представителей отдельных партий, так и в задержке с подписанием Годовой национальной программы-2020 и назначением главы миссии Украины при НАТО со стороны Президента", - отмечают эксперты.

Подчеркивается, что, несмотря на пандемию, Украина продолжила активное участие в совместных учениях, также не уменьшился темп диалога (онлайн и оффлайн) на уровне министерств иностранных дел и обороны, Генерального штаба и Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Эксперты обратили внимание на то, что продолжилась реализация программы НАТО-Украина по переподготовке военнослужащих (в 2020 году - 280 человек) и программы НАТО "Совершенствование военного образования". Кроме того, значительное внимание со стороны Министерства обороны было направлено на реформу ВСУ, соответствие стандартам НАТО и достижения взаимосовместимости

"Несмотря на запланированное еще в программе правительства на 2018 год присоединение Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности, в 2020 году процесс так и не был завершен. В апреле Украина была признана Североатлантическим советом как потенциальный операционный партнер тренировочной миссии НАТО в Республике Ирак, но указ президента не был подписан, и национальный персонал не отправлен. Нерешенным остался и вопрос блокирования Комиссии Украина-НАТО Венгрией", - поясняют эксперты.

В целом эксперты оценили внешнюю политику Украины в 2020 году на "четыре с минусом".

"Несмотря на пандемические ограничения и значительную турбулентность 2020 года, Украине удалось удержать положительный темп в реализации внешнеполитических целей, адаптироваться к новым условиям ведения внешней политики и даже повысить общую оценку ее реализации", - считают опрошенные эксперты.

Самые высокие оценки в 2020 году получили внешнеполитические усилия Украины относительно Великобритании, Польши, Турции, евроатлантической интеграции. Самые низкие общие оценки у Европейского энергетического сообщества, Израиля, Российской Федерации, Венгрии, регионов Западных Балкан и Латинской Америки, Центральной Азии, вопросов изменения климата, нераспространения ядерного оружия и международной безопасности.

Украинские эксперты оценивали внешнюю политику Украины с 1 января по 31 декабря 2020 года. Было проанализировано 51 направление в соответствии с пятью индикаторами (политический интерес, институциональное сотрудничество, стратегическое видение, деятельность и результаты).