Политика

17:20 30.03.2021

Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

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Разумков объяснил задекларированные 28 млн грн

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил наличие в его декларации нового актива в около 28 млн грн.

"Это не новый актив - это то, что я заработал за прошлый год в Верховной Раде (если не ошибаюсь, около 550 тыс. грн), также мной был продан дом - это где-то 1,7 млн грн, а другие средства - это деньги, которые вернулись как долг передо мной ещё 2016 года. Поэтому именно такая цифра задекларирована", - объяснил спикер на брифинге во вторник.

Соответствующие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций.

Теги: #разумков #декларация
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