Политика

19:42 29.03.2021

В “Слуге народа” полагают, что конституционный кризис в Украине продлится несколько месяцев, но намерены его преодолеть

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В “Слуге народа” полагают, что конституционный кризис в Украине продлится несколько месяцев, но намерены его преодолеть

Конституционный кризис в Украине будет длится еще несколько месяцев, однако украинские парламентарии намерены окончательно его преодолеть.

“Конституционный кризис начался в тот момент, когда Конституционный Суд начал принимать политически мотивированные решения, о чем даже говорит частично Венецианская комиссия… в тот момент, когда эти судьи начали принимать решение не в интересах украинского народа, а в интересах конкретных украинских граждан - представителей большого бизнеса… Мы с ним (кризисом - ИФ) продолжаем бороться и будем бороться до конца, пока мы его не победим и суд снова не начнет принимать решения в интересах украинского народа”, - сказал первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко на совместном с главой фракции Давидом Арахамией брифинге в понедельник.

По словам Арахамии, “все так выглядит, что конституционный кризис будет продолжаться точно несколько месяцев”.

Глава фракции отметил, что “Слуга народа” поддерживает президента Владимира Зеленского, отменившего указы сбежавшего президента Виктора Януковича о назначении судьями КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Отвечая на вопрос, почему президент отменил два указа о назначении судей, Арахамия заявил, что это связано с тем, что СНБО были применены санкции против Виктора Януковича и потому “фактически многие документы, которые были им подписаны, уже не имеют достаточной легитимности”.

Он также напомнил, что Верховная Рада еще не заполнила свою квоту в Конституционном суде, на которую претендует народный депутат из фракции “Слуга народа” Ольга Совгиря.

Теги: #кризис #конституционный #рада
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