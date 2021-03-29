Политика

17:50 29.03.2021

На довыборах в Раду на Прикарпатье победил админресурс, заявляют в "Евросолидарности"

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На довыборах в Раду на Прикарпатье победил админресурс, заявляют в "Евросолидарности"

Полную победу на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, 28 марта, в 87-ом избирательном округе "получил административный ресурс", заявила народный депутат Викторию Сюмар (фракция "Европейская Солидарность").

"Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца. Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой в поддержку другого кандидата - свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом", - цитирует Сюмар пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Нардеп отметила, что другие патриотические политические силы призыв об объединении не поддержали, продолжая делать ставку на "маргинальных кандидатов". В связи с этим, полную победу в округе "получил административный ресурс, который был представлен двумя кандидатами".

"Первая ипостась админресурса - это Александр Шевченко, кандидат от "За майбутнє", который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту "Буковель". Но ключевое - он получает самые подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы", - констатировала Сюмар.

Она добавила, что вторым кандидатом, использовавшим админресурс, был кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

"Его фактически за ручку водил действующий мэр Надворной, который ранее был депутатом от "Слуги народа" в Верховной Раде, Зиновий Андреевич. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации на Франковщине", - подчеркнула депутат.

Она заявила, что это "была попытка прямого вмешательства президента Украины в избирательный процесс".

"Ключевой урок выборов на 87 округе - как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат", - резюмировала Сюмар.

Как сообщалось, представители общественных организаций заявили, что привлечение Офисом президента к рабочему совещанию на тему вакцинации в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка, являющегося одним из кандидатов в народные депутаты по 87-му избирательному округу на довыборах в парламент, является примером использования административного ресурса и противоречит международным стандартам свободных и честных выборов.

Теги: #прикарпатье #сюмар #довыборы
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