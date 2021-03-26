Депутаты собрали необходимое количество подписей за внеочередное заседание Рады

Народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Необходимое количество подписей для того, чтобы созвать внеочередное заседание, собрано. В ближайшее время они будут переданы в аппарат Рады", – сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом политик отметила, что парламентарии предлагают рассмотреть шесть вопросов во время внеочередного заседания. Прежде всего, депутаты призывают Раду заслушать информацию глав Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственного бюро расследований относительно событий, которые произошли у здания Офиса президента 20 марта, и принять проект постановления №5295 об осуждении этих событий.

Также повестка дня предусматривает рассмотрение проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева, а также о назначении внеочередных выборов мэра Харькова и Шегинивского сельского головы во Львовской области.

Как сообщалось, накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Здоровая политика" на Украинском радио проинформировал, что предварительно 30 марта может состояться два внеочередных пленарных заседания, одно из которых инициирует президент Владимир Зеленский.